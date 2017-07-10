Спортивний фестиваль «Козацькі розваги » в Одесі

8 липня в парку імені Шевченка Одеси проведено щорічний спортивний фестиваль «Козацькі розваги».

Свято розпочалося церемонією та привітаннями, патріотичними віршами про рідну Україну та спортивним флешмобом - фітнес-руханка.

Одесити та гості міста мали можливість спостерігати за виступами хореографічних і вокальних колективів, майстрів спортивного танцю та черлідингу.

На окремій локації було справжнє спортивне видовище: спортивні, сильні та гарні – стронгмени, учасники спортивного клубу кросфіт «Drive Fit» - справжні козаки показали свою майстерність у піднятті ваги, перекочюванні коліс вагою 50 кілограмів та присіданні з вагою. Чоловіки і жінки змагалися нарівні.

Далі у спортивній програмі змагалися дорослі та діти з підняття ваги й перетягування канату. Вони із завзяттям демонстрували свою фізичну підготовку та витривалість. Під час змагань вирував справжній заряд енергії та боротьби за перемогу.

Усі учасники були нагороджені кубками, грамотами і медалями, від центру «Спорт для всіх» та подарунками від комунальної організації «Парки Одеси».

Символічно те, що 5-8 липня команда Одеської області взяла участь у Всеукраїнських заходах «Козацькі розваги» в Чернігові.

Даний фестиваль та участь у Всеукраїнських заходах проведено відділенням Національного олімпійського комітету України в Одеській області, обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» , управлінням молодіжної політики і спорту Одеської обласної державної адміністрації .