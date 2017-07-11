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Юні гімнасти на Олімпійській базі готуються до найголовніших стартів літа
11 Липня 2017 Поділитися
Юні гімнасти на Олімпійській базі готуються до найголовніших стартів літа

За 12 днів в угорському місті Дьор запалає олімпійський вогонь XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що збере найсильніших атлети з 50 країн континенту.

Наразі спортсмени завершують останні приготування і збираються штурмувати свої перші олімпійські вершини.

Зокрема, наші спортивні гімнасти відшліфовують свої технічні елементи на базі «Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа». Підтримати юних атлетів та ближче познайомитись з майбутніми учасниками найпрестижніших стартів завітали шеф української місії XIV ЄЮОФ Олена Пахольчик і молодий посол Гліб Мостовенко.

Гліб не лише особисто познайомився зі спортсменами та подивився їх тренування, а й розповів про формат проведення Фестивалю, дав корисні поради, як гідно себе презентувати, адже вже сам має в активі срібну медаль цьогорічного зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю зі сноубордингу.

 

Довідково:

XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з усіх країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Юні українські олімпійці братимуть участь у 6 з них: легкій атлетиці, гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.

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