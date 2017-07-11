На Львівщині успішно завершився відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе

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Упродовж 4-9 липня на шосейних шляхах Пустомитівського, Перемишлянського, Жидачівського, Кам’янсько-Бузького, Радехівського районів Львівщини тривав відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе у багатоденній гонці та гонці вгору серед юніорів та жінок.
Змагання багатоденної велогонки проведено під егідою Міністерства молоді та спорту України й за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, національної та Львівської обласної федерацій велосипедного спорту.
У командних змаганнях серед жінок брали участь 5 збірних областей (Миколаївська-1, Львівська, Київська, Хмельницька, Миколаївська-2 ) та 8 команд юніорів (Миколаївська обл., Київська обл., Рівненська обл., Львівська обл., Вінницька обл., Донецька обл., Тернопільська обл., Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного) - загалом в особистому заліку змагалися понад 70 спортсменів.
В особистому заліку серед юніорів за сумою 5 етапів перше місце виборов Соколовський Максим (Миколаївська обл.), друге місце - Шевченко Олександр (Київська обл.), третє місце - Щипак Олександр (Миколаївська обл.). Найкращий з-поміж львів’ян - Канака Олег посів четверте місце.
В командному заліку серед юніорів збірна Львівської області завершила змагання на 6 місце.
В особистому заліку серед жінок за сумою 5 етапів на першому місці фінішувала Шекель Ольга (Житомирська обл.), друге місце посіла Нагірна Анна (Миколаївська обл.), третє місце - Демидова Олена (Кіровоградська обл.). Представниця Львівської області Бірюкова Юлія зайняла шосте місце.
В командному заліку серед жінок збірна Львівщини здобула 2 місце.