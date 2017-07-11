«Олімпійське літо» у літньому таборі на Рівненщині

Віднедавна на Рівненщині функціонує літній табір «Savvy Nation». Він відрізняється від інших санаторно-оздоровчих комплексів, адже тут дітям пропонують щоденні заняття з психології успіху, фінансової грамотності, уроки англійської з носіями мови і навіть англомовна гра в «Мафію».

Також їх залучають до величезної кількості майстер-класів, серед яких приготування їжі, навчання візажу, самообороні, малюванню піском, мистецтву фотографії та багато іншого.

Що стосується спортивних активностей, то тут теж все дуже цікаво. Замість звичної ранкової зарядки діти займаються йогою, шейпінгом, аеробікою та брейк-дансом. Але навіть з таким насичений графіком, в таборі знаходять час для виключно спортивного дозвілля. Їм в цьому допомагають працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.

Нещодавно вони провели для місцевих дітей ряд естафет і конкурсів в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Олімпійське літо». Вихователі розподілили їх на рівноцінні команди, котрі згодом наввипередки долали встановленні дистанції, водночас намагаючись впоратися зі спеціальним спортивним інвентарем. Такі завдання не були складними для учасників, натомість викликали лише масу дитячого сміху і позитивних емоцій. Більш серйозна спортивна боротьба розгорнулася вже в індивідуальному заліку, де в спортивних конкурсах змагалися лише найкращі представники кожної команди. Їх переможці звичайно були відзначені дипломами і призами, але організатори не обійшли увагою й решту учасників, котрі також отримали пам’ятні сувеніри.



