«Олімпійське літо» над Горинню

В смт. Степань Сарненського району, що на Рівненщині, на березі мальовничої річки Горинь знаходиться однойменний дитячий санаторно-оздоровчий заклад. В області він є одним з найпопулярніших завдяки своїм лікувальним торф’яним грязям та мінеральним водам.

Але звісно, юним відпочиваючим потрібен не лише спокій та оздоровлення, а й активне дозвілля. Допомагає санаторію в організації такого дозвілля комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області. Вони щороку проводять тут різноманітні спортивно-масові заходи. Цього разу це було «Олімпійське літо». Саме «Олімпійське», тому що воно покликане викликати в дітей інтерес до активного відпочинку, здорового способу життя і розповісти їм більше про олімпійські цінності та ідеали.

Деякі діти раніше вже долучалися до подібних заходів. Тому вони перед кожним новим стартом ділилися досвідом зі своїми товаришами по команді і разом вибудовували спільну стратегію. Зрештою, всі зуміли виконати поставленні завдання, а найкраще з цим впоралася команда «Аурум». Їхня назва виявилася пророчою, адже «Аурум», це латинська назва золота. Закінчився захід урочистим нагородженням переможців та призерів індивідуальних й командних конкурсів. Але навіть ті діти, котрі не зуміли здійнятися на п’єдестал, отримали відзнаки за участь.