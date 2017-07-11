На Львівщині відзначено найспортивніших сільських дітей

З метою популяризації спорту та здорового способу життя серед дітей та молоді сільської місцевості Львівщини, обласна організація ВФСТ «Колос» України за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та відділення НОК України у Львівській області, ініціювала обласну програму «Найспортивніша сільська дитина Львівщини».

Відтак нещодавно під час проведення обласних змагань «Найспортивніше село Львівщини» в с. Солонка Пустомитівського району було нагороджено стипендіатів – сільських дітей віком від 7 до 13 років з усіх районів області грошовими преміями та тематичними подарунками.

У рамках цього юним спортсменам заходу було також організовано екскурсію на стадіон «Арена Львів», захопленню від якої у них не було меж.

Серед кращих, зокрема було відзначено:

Буфан Денис – Яворівський район

Вапенський Максим – Самбірський район

Гадада Діан а– Жовківський район

Галас Надія – Миколаївський район

Гладюк Соломія– Бродівський район

Давидюк Олена – Сколівський район

Іваницька Валерія – Старосамбірський район

Калагурський Назар – Пустомитівський район

Кічуга Олександр – Турківський район

Ковбаса Роман - Золочівський район

Кошлай Андрій – Сокальський район

Кравець Юлія – Стрийський район

Лефтер Олександра – Буський район

Паночко Роман – Кам’янсько-Бузький район

Патрун Юрій – Перемишлянський район

Пиріг Назарій – Городоцький район

Стецівка Денис – Дрогобицький район

Тиндюк Руслан – Жидачівський район

Ференс Захарій – Радехівський район

Яксманицький Данило – Мостиський район.