Мер Дьору: «Ми всі в очікуванні олімпійського свята»

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Менше ніж за два тижні до угорського Дьору завітають найсильніші юні атлети Європи, щоб позмагатись за медалі XIV літного Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ).
Про останні приготування міста розповів мер Дьору, президент Національного олімпійського комітету Угорщини Жолтан Боркай.
«Кілька днів тому я знову побував на усіх об’єктах, всі комплекси готові, завершуються додаткові роботи у кулінарних і фан-павільйонах. Все йде за планом, тому ми з нетерпінням чекаємо на відкриття», - поділився очільник міста.
За його словами, вхідні квитки на спортивні заходи практично всі розкуплені, за винятком тих 30%, які були утримані свідомо. До самої церемонії відкриття XIV ЄЮОФ також чималий інтерес. Тож, Дьор в очікуванні справжнього олімпійського свята.
Також Жолтан Боркай поділився планами щодо подальшого використання спортивних об’єктів, які були спеціально зведені до Фестивалю.
«Це чудово, що Дьор отримав такі висококласні арени, що залишаться гарним спадком для міста. Вже зараз ми маємо заявки на організацію тренувальних таборів для іноземних та угорських спортсменів. Умови чудові, а тому попит серед атлетів чималий. Також ми не повинні забувати, що кілька тисяч дітей можуть тут щодня займаються різноманітними видами спорту. Це важливо, адже це вагомий внесок у збереження здоров’я», - наголосив мер.