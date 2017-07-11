Боксер Юрій Шестак – найкращий спортсмен червня на Харківщині

Сьогодні в управлінні у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації відбулось засідання комісії з визначення кращого спортсмена області за підсумками виступів на міжнародних і всеукраїнських змаганнях в червні поточного року.

У засіданні брали участь керівники спортивних організацій області та міста Харкова, спортивних товариств, журналісти та ветерани спорту.

Одноголосним рішенням найкращим спортсменом Харківщини у червні став боксер Юрій Шестак, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на чемпіонаті Європи, який нещодавно приймав Харків. Наставник спортсмена – Валерій Даниленко став найкращим тренером червня.

Відзначимо, що саме Юрій приніс Україні перше золото континентальної першості, перемігши у фіналі росіянина Габіла Мамедова.