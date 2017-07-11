У Мінську сучасні п’ятиборці розіграють медалі чемпіонату Європи

18 липня в білоруській столиці стартує європейська першість з сучасного п’ятиборства.

Традиційно на турнірі Старого Світу учасники розіграють 7 комплектів нагород.

У Мінську Україну представлятимуть 7 спортсменів на чолі зі срібним призером Олімпійських ігор в бразильському Ріо-де-Жанейро Павлом Тимощенком.

Наші п'ятиборці виступатимуть в індивідуальній та командній першостях, а також естафеті.

Змагання триватимуть до 24 липня.

Склад збірної України

Чоловіки: Павло Зведенюк, Олександр Коваль, Денис Павлюк, Павло Тимощенко, Андрій Федечко, Юрій Федечко.

Жінки: Зінаїда Батрак.