УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У Мінську сучасні п’ятиборці розіграють медалі чемпіонату Європи
11 Липня 2017 Поділитися
18 липня в білоруській столиці стартує європейська першість з сучасного п’ятиборства.
Традиційно на турнірі Старого Світу учасники розіграють 7 комплектів нагород.
У Мінську Україну представлятимуть 7 спортсменів на чолі зі срібним призером Олімпійських ігор в бразильському Ріо-де-Жанейро Павлом Тимощенком.
Наші п'ятиборці виступатимуть в індивідуальній та командній першостях, а також естафеті.
Змагання триватимуть до 24 липня.
Склад збірної України
Чоловіки: Павло Зведенюк, Олександр Коваль, Денис Павлюк, Павло Тимощенко, Андрій Федечко, Юрій Федечко.
Жінки: Зінаїда Батрак.
Поділитися