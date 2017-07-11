На Одещині «Обирали спорт для себе»

10 липня у дитячому оздоровчому таборі «Богатирьонок», що у смт Сергіївка Одеської області, відбувся фестиваль «Обери спорт для себе!».

Цей проект запроваджено у життя завдяки співпраці «Спортивної федерації Іфіт» та ініціативної групи «Сяйво дитячих сердець» за підтримки Головного управління Національної Поліції в Одеській області, під патронатом Комісії «Жінки та спорт» Національного олімпійського комітету України.

Свято відкрила старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції Вікторія Лазарчук і побажала дітям спортивної наснаги та гарного настрою.

Під час фестивалю три команди змагалися у веселих естафетах, які провели відомі спортсмени: Віталій Волков — майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу серед військовослужбовців, призер Кубку світу з боксу, президент ГО «Спортивна федерація Іфіт» та Вікторія Львова-Грицак — тренер МСДЮШОР з легкої атлетики. Суддями змагань були Дмитро Шпак, Олександр Антонюк і Віталій Яцкевич.

Вихованці оздоровчого табору також взяли участь у конкурсі плакатного малюнку, який провела заступник голови комісії «Жінки та спорт» НОК України Ольга Криницька, і в спортивній вікторині, котру провів віце-президент «Спортивної федерація Іфіт» Максим Попенко.

Дякуючи ініціативній групі «Сяйво дитячих сердець», всі учасники змагань були нагороджені дипломами і медалями, а також отримали настільні ігри в подарунок.



