На Львівщині завершився чемпіонат України зі стрибків у воду серед спортсменів вікової групи «Д»

Упродовж 6-10 липня на базі комплексу відкритих плавальних басейнів НСБ ЛВС МО України у Львові тривав чемпіонат України зі стрибків у воду серед юних спортсменів вікової групи «Д» (2006-2010 р.н.).

Ці представницькі змагання відбулися під егідою Міністерства молоді та спорту України за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, національної та обласної федерацій стрибків у воду, СДЮСШОР «ОЛІМП - Л» (м. Львів). Головний суддя змагань – суддя національної категорії Олег Мельніков.

Загалом до Львова прибули понад 80 юних спортсменів з усіх обласних осередків, де культивуються стрибки у води – зокрема, збірні команди м. Києва, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Дніпровської, Вінницької та Львівської областей.

В загальнокомандному заліку перше місце посіла команда Харківської області, друге місце – збірна Києва, третіми стали представники Миколаївської області.

У змаганнях на 1-метровому трампліні серед юнаків перше місце виборов Жиляєв Матвій (Харківська обл.), друге місце - Аванесов Даниїл (Харківська обл.), третє місце - Халіман Тимур (Харківська обл.).

Серед дівчат на 1-метровому трампліні найкраще виступила Назіменко Дарина (м. Київ), друге місце посіла Шинкаренко Софія (Запорізька обл.), третє місце - Кожушко Валерія (м. Київ).

На триметровому трампліні серед юнаків другу перемогу здобув Жиляєв Матвій (Харківська обл.), друге місце посів Аванесов Даниїл (Харківська обл.), третє місце - Болюх Кирило (м. Київ).

Серед дівчат на триметровій висоті знову першою виявилася Назіменко Дарина (м. Київ), друге місце суддівська колегію визначила для Яковлєвої Діани (Миколаївська обл.), третє місце виборола Мишкіна Поліна (Миколаївська обл.).

На трампліні висотою 5 метрів серед юнаків знову тріумфував Жиляєв Матвій (Харківська обл.), друге місце традиційно дісталося Аванесову Даниїлу (Харківська обл.), третє місце посів Болюх Кирило (м. Київ).

На 5-метровому трампліні серед дівчат перше місце посіла Шинкаренко Софія (Запорізька обл.), друге місце Корнеєва Катерина (Харківська обл.), третє місце Яковлєва Діана (Миколаївська обл.).

Загалом учасники, глядачі та суддівський корпус відзначили високий організаційний рівень проведення змагань на Львівщині.