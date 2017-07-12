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Комісія «Спорт та навколишнє середовище» активно дбає про природу на Миколаївщині
12 Липня 2017 Поділитися
Комісія «Спорт та навколишнє середовище» активно дбає про природу на Миколаївщині

6-7 липня з нагоди відзначення Дня працівника природно-заповідної справи на території національного природного парку «Бузький Гард» та регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» було проведено виїзні заходи відповідної тематики.

А саме семінар щодо сучасної організації рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду та нагородження найкращих представників природно-заповідної справи області.

Активну участь у заході брали представники Комісії «Спорт а навколишнє середовище» відділення НОК України в Миколаївській області.

В ході семінару його учасники відвідали розроблені з метою забезпечення невиснажливого використання природи екскурсійні маршрути та оновлені рекреаційні дільниці, відзначено значну роботу НПП «Бузький Гард» та РЛП «Грантіно-степове Побужжя» щодо організації туристичної діяльності в регіоні.

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