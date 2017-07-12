Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіонки Тетяна Лапшинова (гандбол) та Стелла Захарова (спортивна гімнастика).

Олімпійська родина щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!