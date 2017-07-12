«Олімпійське літо» в підшефному закладі

На Рівненщині тривають Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи «Олімпійське літо».

Під час них діти, які відпочивають в пришкільних таборах та дитячих санаторно-оздоровчих комплексах, отримують нагоду позмагатися між собою в різноманітних спортивних конкурсах та естафетах. А частенько для них такі змагання стають поштовхом до регулярних тренувань і проведення подальшого активного дозвілля.

Комунальний заклад «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради, яким вже багато років опікується відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області, є одним з місць, де регулярно відбуваються подібні заходи. Тут знаходяться діти, котрі потребують соціального захисту. З вихованцями завжди працюють не лише психологи, медики та соціальні працівники, а й вчителі фізичної культури. Для них постійно організовують спортивні свята та змагання, тому майже всі діти мають дуже хорошу фізичну форму і охоче беруть участь в нових для себе конкурсах.

Завжди готові їм в цьому допомогти, працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради. Нещодавно вони, спільно з обласним осередком Національного олімпійського комітету, провели для місцевих хлопців та дівчат ряд індивідуальних спортивних конкурсів. Під час них кожен боровся лише за себе, тому особливо цінною була перемога, хоча б в одному конкурсі. Але були й такі учасники, яким вдача посміхнулася двічі. Оличенко Дмитро, для прикладу, переміг в конкурсах «Баскетбол» та «Фітбол».

Автора «золотого дубля» і переможців інших конкурсів організатори нагородили дипломами й подарунками, а решта учасників отримали пам’ятні олімпійські сувеніри, на згадку про участь в цьому спортивному святі.