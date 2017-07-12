Світла пам’ять…

Олімпійська родина України з глибокою скорботою висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати. Пішов з життя відомий спортивний журналіст, член Комісії НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», організатор багатьох спортивних подій і олімпійських заходів Олександр Мащенко.

Ми запам’ятаємо Олександра справжнім майстром своєї справи, який глибоко знав і любив те, чим займався, яскравою особистістю, яка все своє життя вірою і правдою служила вітчизняному спорту і олімпізму.

Він залишив по собі вагомий слід на олімпійській ниві нашої країни.

Вічна пам’ять….