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Світла пам’ять…
12 Липня 2017 Поділитися
Олімпійська родина України з глибокою скорботою висловлює щирі співчуття з приводу тяжкої втрати. Пішов з життя відомий спортивний журналіст, член Комісії НОК «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», організатор багатьох спортивних подій і олімпійських заходів Олександр Мащенко.
Ми запам’ятаємо Олександра справжнім майстром своєї справи, який глибоко знав і любив те, чим займався, яскравою особистістю, яка все своє життя вірою і правдою служила вітчизняному спорту і олімпізму.
Він залишив по собі вагомий слід на олімпійській ниві нашої країни.
Вічна пам’ять….