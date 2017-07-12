Легкоатлетка Олена Колесниченко – найкраща спортсменка Вінниччини у червні

Виконком обласного відділення Національного олімпійського комітету України визначив найкращу спортсменку Вінниччини у червні.

Нею стала 24-річна легкоатлетка Олена Колесниченко, яка отримала традиційний грошовий сертифікат на суму три тисячі гривень.

Олену прихильники спорту добре знають як учасницю Олімпійських ігор-2016, де вона дійшла до півфіналу, а також бронзову призерку I Юнацьких Олімпійських ігор. А в червні цього року вінничанка вперше в своїй кар’єрі піднялася на європейський п’єдестал серед жінок. Вона стала бронзовою призеркою у бігу на 400 метрів з бар’єрами на командному чемпіонаті Європи, який проходив у Ліллі (Франція).

Найкраща спортсменка червня прагне здобути перепустку на Олімпійські ігри-2020 в Токіо і там поборотись за призові місця.

За словами Олени Колесниченко, у Вінниці гарні умови для підготовки, їй все подобається. Водночас, разом з тренером Михайлом Книшом спортсменка також перебуває на навчально-тренувальних зборах в інших регіонах – Луцьку, Іллічівську, Черкасах тощо.

Наразі Олена є лідером в Україні у своїй дисципліні і готується до чемпіонату світу в Лондоні.