«Олімпійське літо крокує Вінниччиною»

Нещодавно в КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» с. Митків, Барського району Вінницької області було проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід для дітей в літній канікулярний період за місцем проживання, у місцях відпочинку населення та оздоровчих таборах «Олімпійське літо».

До дітлахів завітали срібні призери Олімпійських ігор плавець Павло Хникін та велосипедист Сергій Чернявський.

Також на заході були присутні: голова Барської РДА Володимир Саволюк, голова міста Бар Артур Цицюрський, директор Барської РДЮСШ Олег Голодюкя та Валерій Погребняк, який є президентом Федерації лижного спорту Вінницької області. Організатором заходу виступив директор «Оздоровчого табору «Фортуна» Микола Бабич.

До «Олімпійського літа» долучились більше двох сотень дітей, які наразі відпочивають у таборі. Це спортсмени з Барського району, міст Тернопіль та Хмельницький. Проявити себе та поуправлятися з м’ячем могли не тільки діти, а також і керманичі спортивної галузі Вінниччини.

Було організовано естафету Олімпійського вогню безліч спортивних локації та запальний виступ танцювального колективу.

Керівництво району та області познайомились з матеріально технічною базою КЗ «Оздоровчий табір «Фортуна» с. Митків, та обговорили можливість використовувати цей табір як спортивний.

На згадку про зустріч олімпійці подарували табору комплект м’ячів. Тож частинкою «Олімпійського літа» стали усі без виключення!



