В Будапешті триває підготовка збірної України зі стрибків у воду до чемпіонату світу

Вже у п’ятницю, 14 липня, в Будапешті стартує світова першість з водних видів спорту.

В перший день змагань окрім представниць синхронного плавання боротьбу за нагороди чемпіонату розпочнуть й наші стрибуни у воду.

Заявка української збірної нараховує 12 спортсменів.

Наші атлети вже протягом декілька днів випробовують змагальний басейн Будапешта-2017.

Відзначимо, що у порівнянні з нещодавнім чемпіонатом Європи в Києві, де наша команда виграла перше загальнокомандне місце, заявка нашої команди на чемпіонат світу не змінилась.

В угорській столиці представники стрибків у воду розіграють 13 комплектів нагород.

Їхні змагання триватимуть до 23 липня.

Склад української збірної

Чоловіки: Олександр Горшковозов, Максим Долгов, Ілля Кваша, Олег Колодій, Станіслав Оліферчик.

Жінки: Вікторія Кесарь, Ганна Красношлик, Анастасія Недобіга, Анна Письменська, Діана Шелестюк, Валерія Люлько, Софія Лискун.