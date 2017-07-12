В Будапешті триває підготовка збірної України зі стрибків у воду до чемпіонату світу

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Вже у п’ятницю, 14 липня, в Будапешті стартує світова першість з водних видів спорту.
В перший день змагань окрім представниць синхронного плавання боротьбу за нагороди чемпіонату розпочнуть й наші стрибуни у воду.
Заявка української збірної нараховує 12 спортсменів.
Наші атлети вже протягом декілька днів випробовують змагальний басейн Будапешта-2017.
Відзначимо, що у порівнянні з нещодавнім чемпіонатом Європи в Києві, де наша команда виграла перше загальнокомандне місце, заявка нашої команди на чемпіонат світу не змінилась.
В угорській столиці представники стрибків у воду розіграють 13 комплектів нагород.
Їхні змагання триватимуть до 23 липня.
Склад української збірної
Чоловіки: Олександр Горшковозов, Максим Долгов, Ілля Кваша, Олег Колодій, Станіслав Оліферчик.
Жінки: Вікторія Кесарь, Ганна Красношлик, Анастасія Недобіга, Анна Письменська, Діана Шелестюк, Валерія Люлько, Софія Лискун.