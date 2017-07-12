Збірна України з веслування на байдарках і каное прибула в Болгарію

Наша команда з веслування на байдарках і каное прибула в болгарське місто Пловдів, де 14 липня розпочнуться змагання чемпіонату Європи-2017.

За нагороди європейської першості боротимуться 27 українських веслувальників (10 дівчат та 17 хлопців).

Планується, що наші спортсмени стартуватимуть у 23-х видах програм (можливі мінімальні зміни).

Змагання триватимуть до 16 липня.

Склад збірної України

Жінки: байдарка – Марія Кічасова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Інна Грищун, Анастасія Горлова, Юлія Юрійчук, Олена Скворцова; каное – Людмила Лузан, Олександра Воловчик, Анастасія Четверікова.

Чоловіки: байдарка – Ігор Трунов, Кирило Черноморов, Юрій Галкін, Роман Скорик, Олександр Сиромятников, Віталій Цуркан, Іван Семикін, Даніїл Кузьмін, Олександр Сенкевич; каное – Денис Коваленко, Віталій Вергелес, Денис Камерилов, Едуард Шеметило, Дмитро Янчук, Тарас Міщук, Віктор Свиридюк, Олександр Максимчук.