На Львівщині обговорено перспективи розвитку регбі як олімпійського виду спорту

12 липня в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації за участю керівництва обласного відділення Національного олімпійського комітету, представників обласної федерації регбі Львівщини та почесного президента регбійного клубу «Сокіл»-Львів Івана Ревка відбулася конструктивна бесіда щодо розвитку регбі як олімпійського виду спорту, а також проведення «Козацьких Ігор-2017» серед українців Великої Британії.

Під час розмови сторони обмінялися також пам’ятними сувенірами, а Іван Ревко отримав від НОК України для української громади Великої Британії підбірку тематичної літератури олімпійської тематики українською та англійською мовами.