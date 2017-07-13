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На Львівщині обговорено перспективи розвитку регбі як олімпійського виду спорту
13 Липня 2017 Поділитися
12 липня в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації за участю керівництва обласного відділення Національного олімпійського комітету, представників обласної федерації регбі Львівщини та почесного президента регбійного клубу «Сокіл»-Львів Івана Ревка відбулася конструктивна бесіда щодо розвитку регбі як олімпійського виду спорту, а також проведення «Козацьких Ігор-2017» серед українців Великої Британії.
Під час розмови сторони обмінялися також пам’ятними сувенірами, а Іван Ревко отримав від НОК України для української громади Великої Британії підбірку тематичної літератури олімпійської тематики українською та англійською мовами.
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