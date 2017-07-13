«Do like OLYMPIANS» з Олександром Хижняком

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У дитячому спортивному таборі «Олімпійські надії», що розташований у с. Соснівка на Полтавщині, був проведений Всеукраїнський проект «Do Like OLYMPIANS».
У його рамках вже вкотре відбулась зустріч дітей з видатними спортсменами області, які протягом своєї професійної кар’єри досягли значних висот у спорті.
Цього разу почесним гостем став чемпіон Європи, заслужений майстер спорту України з боксу Олександр Хижняк.
Під час спілкування з зірковим спортсменом діти мали можливість задати йому різноманітні питання, взяти участь у майстер-класі, послухати корисну інформацію про здоровий спосіоб життя, тренування, спортивні досягнення та багато іншого.
Найактивніші учасники проекту отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.