«Do like OLYMPIANS» з Олександром Хижняком

У дитячому спортивному таборі «Олімпійські надії», що розташований у с. Соснівка на Полтавщині, був проведений Всеукраїнський проект «Do Like OLYMPIANS».

У його рамках вже вкотре відбулась зустріч дітей з видатними спортсменами області, які протягом своєї професійної кар’єри досягли значних висот у спорті.

Цього разу почесним гостем став чемпіон Європи, заслужений майстер спорту України з боксу Олександр Хижняк.

Під час спілкування з зірковим спортсменом діти мали можливість задати йому різноманітні питання, взяти участь у майстер-класі, послухати корисну інформацію про здоровий спосіоб життя, тренування, спортивні досягнення та багато іншого.





Найактивніші учасники проекту отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України.



