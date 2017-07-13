13 українських плавців представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з водних видів спорту

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З 14 по 30 липня на світовій першості в угорській столиці найкращі представники водних видів спорту розіграють 75 комплектів нагород.
Серед них 42 комплекти нагород розіграють плавці у басейні, а 7 – представники плавання на відкритій воді.
Україну у змаганнях з плавання представлятимуть 13 спортсменів.
Склад збірної України
Басейн: Лівер Марія (50 м, 100 м брас), Зевіна Дарина (50 м, 100 м, 200 м на спині), Фролов Сергій (1500 м вільний стиль), Романчук Михайло (1500 м вільний стиль), Говоров Андрій (50 м вільний стиль, 50 м батерфляй), Гурницький Дмитро (50 м, 100 м на спині), Хлопцов Андрій (50 м батерфляй), Лемешко Любомир (100 м батерфляй), Шевцов Сергій (50 м, 100 м вільний стиль).
Відкрита вода: Червинський Ігор (5 км, 10 км), Снітко Ігор (5 км, 10 км), Панчішко Кристина (5 км, 10 км), Кирик Марина (5 км, 10 км).