Фестиваль «Козацькі розваги» у Чернігові

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Незломлений козацький дух і богатирська сила витали над Центральним парком культури і відпочинку в Чернігові.
Жителі міста, які прийшли сюди на загальноміське фольклорне свято Івана Купала, побачили тут традиційні козацькі забави та найсильніших стронгменів України.
5-6 липня в Чернігові, за підтримки Міністерства молоді та спорту України, відділення НОК України в Чернігівській області, обласного центру «Спорт для всіх», пройшов традиційний Всеукраїнський фестиваль «Козацькі розваги-2017».
У цьому році в ньому брало участь 13 команд з різних регіонів .
Також до учасників фестивалю приєднались ще й кращі українські стронгмени з шоу-програмою.
Учасники «Козацьких розваг» змагалися в піднятті 70-кілограмової колоди і в перетягуванні канату. А прославлені атлети, Олександр Пеканов і Сергій Конюшок, влаштували в перервах між козацькими вправами видовищне силове шоу. Олександр Пеканов, немов домкратом, піднімав 300-кілограмовий автомобіль, який до того ж ще й радісно заповнювався дітворою, перекидав через перешкоду 170-кілограмовий бетонний шар. А Сергій Конюшок організував на головній сцені силове змагання серед всіх бажаючих.