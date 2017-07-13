Голова відділення НОК України у Черкаській області Андрій Більда привітав Олександра Мотузенка з ювілеєм

11 липня в мерії міста Сміла відбулося привітання з 50-річчям срібного призера Олімпійських ігор 1988 року з веслування на байдарках Олександра Мотузенка.

Вітали ювіляра представники смілянської влади, керівники спортивних організацій, до привітань долучився й голова відділення НОК України у Черкаській області Андрій Більда. Вітаючи ювіляра він вручив Олександру Мотузенку Почесну грамоту за підписом президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, медаль та олімпійський костюм від НОК України.

«Олександр Мотузенко вже багато років вкладає чимало зусиль та часу у підтримку спортивної галузі нашої області та розвиток здорового молодого покоління. Він – гордість і олімпійська слава Черкащини, адже свого часу приніс олімпійське «срібло» до скарбнички області», - наголосив Андрій Більда.