«Олімпійські історії» легкоатлетки Ольги Земляк

У суботу, 15 липня, за підтримки Національного олімпійського комітету України на телеканалі «Тоніс» вийде черговий випуск програми «Олімпійські історії».

Цьогоріч для наших предстаників Королеви Спорту найголовніший старт сезону – чемпіонат світу, який відбудеться в Лондоні.

Саме там, починаючи з 5 серпня, протягом 8 днів спортсмени зі всього світу боротимуться за кожен сантиметр та соті секунди.

А вже цієї суботи спортивні вболівальники зможуть дізнатися «Олімпійську історію» однієї з наших найчарівніших та найталановитіших українських легкоатлеток Ольги Земляк.

Вмикайте телеканал «Тоніс» у суботу, 15 липня, о 16:20!

Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.