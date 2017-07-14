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У Житомирі відбулася презентація спортивної форми для спортсменів-триатлоністів
14 Липня 2017 Поділитися
Відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області спільно з управлінням сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації придбали комплекти спортивної форми для спортсменів-триатлоністів.
Її презентація відбулась під час нагородження переможців чемпіонату міста з триатлону. Голова відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Олександр Оніщук, заступник голови відділення НОК України Леонід Самунь та заслужений тренер України з триатлону Наталія Кирилович вручили комплекти спортсменам й нагородили усіх переможців чемпіонату грамотами, медалями та спеціальними щоденниками від Національного олімпійського комітету.
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