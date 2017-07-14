Олімпійський день відзначили у ДНЗ № 2 «Веснянка»

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Олімпійський день продовжує дарувати свято спорту на Чернігівщині.
Обласне відділення Національного олімпійського комітету України спільно з міським центром «Спорт для всіх» завітало до дитячого навчального закладу № 2 «Веснянка», що у Чернігові. Почесними гостями були заступник директора міського центру «Спорт для всіх» Андрій Філоненко, директор КДЮСШ № 1 Сергій Романчук.
Як завжди, свято розпочалось з олімпійської розминки, яку виконували не лише вихованці садочка, а й завідувач дошкільного закладу, гості та організатори свята. Потім діти залюбки брали участь у змаганнях «Веселі старти», які пройшли весело й цікаво.
По закінченню заходу всі були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.