Олімпійський день відзначили у ДНЗ № 2 «Веснянка»

Олімпійський день продовжує дарувати свято спорту на Чернігівщині.

Обласне відділення Національного олімпійського комітету України спільно з міським центром «Спорт для всіх» завітало до дитячого навчального закладу № 2 «Веснянка», що у Чернігові. Почесними гостями були заступник директора міського центру «Спорт для всіх» Андрій Філоненко, директор КДЮСШ № 1 Сергій Романчук.

Як завжди, свято розпочалось з олімпійської розминки, яку виконували не лише вихованці садочка, а й завідувач дошкільного закладу, гості та організатори свята. Потім діти залюбки брали участь у змаганнях «Веселі старти», які пройшли весело й цікаво.

По закінченню заходу всі були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.



