«Вперед, на Олімп!» з українськими фехтувальниками

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Цієї неділі, 16 липня, на телеканалі «Київ» за підтримки Національного олімпійського комітету України на вас чекає новий випуск програми «Вперед, на Олімп!».
Гостями програми стануть наші представники фехтування. Ви згадаєте, як на нещодавньому чемпіонаті Європи українські шпажисти здобували «срібло» та яким було повернення Олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.
Також ви побачите, як напередодні чемпіонату світу з водних видів спорту свою заслужену нагороду НОК України як найращого спортсмена червня в Україні в Олімпійському домі отримав дев'ятиразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Ілля Кваша.
Не пропустіть! Неділя, 16 липня, 14:00, телеканал «Київ»!
Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.