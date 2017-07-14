#OlympicLab разом із запорізькими дзюдоїстами

Цими днями на о. Хортиця організовано ряд заходів з нагоди «Олімпійського літа». А розпочалось все з відкриття дитячого навчально-тренувального табору «ХОРТИЦЯ 2017».

Справжнім подарунком для дітей було проведення корисного модулю Eat Smart у рамках проекту #OlympicLab. Відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області разом із стипендіатом Діаною Саварець брало активну участь у підготовці і проведенні свята, залучивши до заходу уславлених олімпійців.

Цього разу у гості до дітей завітав Заслужений тренер України Андрій Бондарчук із своїми вихованцями дзюдоїстами, серед яких були: призер чемпіонату Європи, багаторазова чемпіонка України та етапів кубку світу Марина Черняк, паралімпійська чемпіонка 2016 року в Ріо-де-Жанейро Інна Черняк, переможець Всесвітньої універсіади серед студентів, багаторазова чемпіонка України та учасниця Олімпійських ігор у Сіднеї та Пекіні Людмила Луснікова та її сестра, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів України, Європи й етапів кубку світу Тетяна Луснікова.

Також серед почесних гостей були: керівник спортивного клубу «Борисфен» і член Національної федерації кіокушин карате України Андрій Свірідов; керівник ЗОК ДЮСШ «Олімпієць Запоріжжя» Олександр Гріцаєнко; представник ГО СК «Азія» м. Дніпро Євгеній Душков Сергійович; керівник туристичного клубу екстремальних видів спорту «Горізонт» Володимир Артем'єв; представники студії Альфа Гравіті «Сефір» Олександр Карпуша Олександр та Денис Кілат.

В рамках проекту #OlympicLab було проведено урочисту лінійку та показові виступи спортсменів, а під керівництвом тренерів були проведені командні естафети. Після чого пройшов смачний конкурс Eat Smart у супроводі славетних запорізьких олімпійців. Саме конкурс із корисною їжею викликав велике зацікавлення у присутніх. Разом із сестрами Черняк діти змогли створити справжній витвір мистецтва із корисних та смачних продуктів. Сестри охоче розповіли про свій щоденний раціон і підкреслили необхідність щоденного розумного харчування для спортивних досягнень і перемог.

По завершенню заходу учасники проекту #OlympicLab отримали олімпійські щоденники та сувеніри з олімпійською символікою від НОК України. Після нагородження почесні гості залишили свої автографи усім бажаючим та зробили пам’ятне фото.



