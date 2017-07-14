Хмельничани поглиблюють міжнародні стосунки в сфері розвитку і популяризації спорту

Вже стало доброю традицією на обласні і всеукраїнські змагання, зокрема з вільної боротьби, боксу, які регулярно проводяться в Хмельницькому, запрошувати спортсменів з сусідніх країн.

Почастішали закордонні поїздки місцевих борців, фехтувальників, легкоатлетів на популярні турніри до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Білорусії, країн Балтії.

Це сприяє підвищенню рівня змагань, набуттю досвіду і практичних навичок, зростанню спортивної майстерності, збагаченню світогляду, налагодженню стосунків як між окремими особами, так і між колективами фізичної культури.

У 2011 році Обласним центром фізичного виховання учнівської молоді, де в 7 відділеннях регулярно займається понад 1300 дітей та оздоровлюються люди різного віку, вперше взаємовигідні відносини були закріплені з польським партнером – спортклубом «Олімп» (м. Бидгош) відповідною угодою, доречність якої підтвердила подальша успішна реалізація намічених спільних планів.

В грудні 2014 року керівники ОЦФВУМ та учнівського спортивного клубу «Запаси» (м. Колобжег) уклали договір з предмету сумісної діяльності на пріоритетній та пільгових основах під час змагань, навчально-тренувальних зборів.

Підписання вказаних угод відбувалося в урочистій обстановці в офісі відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області в присутності керівників управління молоді та спорту ОДА, відділення НОК України та представників засобів масової інформації.

Наприкінці червня поточного року в плані обміном досвідом в Хмельницькому протягом тижня перебувала чергова група польських спортсменів: 11 перспективних дівчаток віком від 8 до 12 років з клубу спортивної гімнастики «Olimpijczyk» (м. Гданськ) на чолі з генеральним директором Едітою Штукерт і тренером Сонею Гржелецькою.

Окрім щоденних спільних тренувань з місцевими гімнастами в ОЦФВУМ, юні грації і їх наставники скористалися можливістю побувати і в офісі відділення Національного олімпійського комітету України, поспілкувалися з його керівництвом і олімпійкою Ольгою Полюк, отримати сувенірну продукцію, відвідати Музей спортивної слави, Меджибізьку фортецю.

Крім того, свою майстерність вони продемонстрували під час показових виступів в програмі «Дня здоров’я» 28 червня на майданчику біля міського кінотеатру ім. Т. Шевченка.





Отримавши хороші враження від перебування на Хмельниччині, гімнастки з Польщі мають намір в жовтні приїхати знову для участі у всеукраїнському турнірі «Подільська осінь».