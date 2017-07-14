«Олімпійське літо» в Харківській області

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Обласне відділення Національного олімпійського комітету України, комунальна установа «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»», управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації на Харківщині проводять різноманітні заходи в рамках «Олімпійського літа».
Протягом червня організатори вже завітали до таких дитячих оздоровчих таборів: ПЗОВ «Зелена гірка», Харківський район; ДЗОВ «Факел» м. Харків; ДЗСТ «БМВ» Дергачівський район; ДЗОВ «Факел» Балаклійський район; ПЗОВ «Ромашка» Харківський район; ДОТ «Ялинка» Зміївський район; ПЗОВ «Барвінок» Барвінківський район; ДЗОВ «Зміна» Лозівський район; ПЗОВ «Лісова галявина» Харківський район; БВ «Лісова галявина» Зміївський район Харківської області.
Всі діти, які відпочивають в таборі, мали змогу прийняти участь у спортивних естафетах, різноманітних спортивних конкурсах, вікторинах, випробувати себе на швидкість, влучність, спритність.
Команди переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями та дипломами КУ «ХОЦФЗН «Спорт для всіх»» й сувенірами від Національного олімпійського комітету України.