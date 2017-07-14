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Олімпійський день для дітей центру розвитку «Янголятко»
14 Липня 2017 Поділитися
За підтримки відділення Національного олімпійського комітету в Чернігівській області 13 липня на базі навчально-реабілітаційного центру №2 управління освіти міської ради відбувся ще один незабутній «Олімпійський день» для центру розвитку дитини «Янголятко».
На відкритті заходу були присутні заступник директора міського центру «Спорт для всіх» Андрій Філоненко, депутат чернігівської міської ради Регіна Гусак, директор КДЮСШ № 1 Сергій Романчук.
Дітки різні за віком, темпераментом, інтересами позмагалися у «Веселих стартах», отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України.
А в кінці скуштували смачний козацький куліш від справжнього козака.
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