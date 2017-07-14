Олімпійський футбольний сезон в оздоровчих таборах Одеси

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Друга зміна у літніх оздоровчих таборів в Одесі традиційно об'єднує юних футболістів. Тож, з 4 по 11 липня пройшли перший і другий етапи ігор з футболу. У другому етапі зіграли кожен з кожним команди таборів.
12 липня відбувся фінал з футболу на Кубок «Олімпійське літо 2017» між таборами курортної зони Дача Ковалевського (діти віком 10-13 років), організований і проведений обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області, управління молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації.
Масштабний спортивний захід пройшов на базі дитячого оздоровчого табору ім. Гагаріна Збройних Сил України.
Гарний, захоплюючий, азартний футбол показали команди. Це були дійсно футбольні баталії справжніх юнаків. Емоційно підтримували гравців вболівальники. Кожну хвилину трибуни здригалися від гучних кричалок, оплесків і співів.
У результаті запеклої боротьби першими стали юні футболісти оздоровчого табору «Прапор», другими - юні зв'язківці, а третіми - гагарінці.
Нагороди отримали призери та команди-учасниці турніру: «Ластівка», «Мрія», «Юний романтик», «Казковий», «Юний залізничник».
Продовженням спортивного заходу були не менш яскраві, азартні з жагою перемоги - футбольні змагання між працівниками оздоровчих таборів. Дітей переповнювали позитивні емоції, гордість за своїх вихователів та гарний настрій.
Попереду турнір з футболу серед дітей віком 14-15 років.