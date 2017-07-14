Легкоатлети Михайло Кохан і Ярослава Магучіх – чемпіони світу U18

Трохи більше тижня залишається до старту XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який 23 липня стартує в угорському Дьорі.

Наші спортсмени активно готуються до престижного старту континенту у себе на місцях, а от легкоатлети проходять перевірку своїх кондицій на чемпіонаті світу U18, який розпочався у Найробі (Кенія).

Двоє представників Юнацької Олімпійської збірної України Михайло Кохан і Ярослава Магучіх, блискуче виступили на планетарній першості здобувши золоті медалі у метанні молота і у стрибках у висоту відповідно.

Михайло Кохан у другій спробі метнув молот (5 кг) на 82,31 м, чим відразу відправив у нокаут суперників. Найближчого з них, Дамніта Сінгха з Індії, він випередив на 8,11 м. Наступна спроба Михайла також була за 80 метрів – 80,98 м. Наступні три не були результативними, проте на чемпіонстві українця це жодним чином не відобразилося.

Ярослава Магучіх не лише посіла перше місце, а й встановила рекорд чемпіонатів світу U18 зі стрибків у висоту – 1,92м. Чемпіонський титул їй забезпечив стрибок на 1,87м. Планку на висоті рекорду чемпіонату вона долала вже у ролі переможниці.