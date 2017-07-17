Ілля Кваша та Олег Колодій – бронзові призери чемпіонату світу!

В Будапешті триває світова першість з водних видів спорту, на якій наші стрибуни у воду здобули бронзову медаль.

У синхронних стрибках на 3-метровому трампліні наш дует Ілля Кваша-Олег Колодій з результатом 429.99 посіли третю сходинку п'єдесталу пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрибків у воду України на чолі з Ігорем Лисовим з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів на чемпіонаті світу в угорській столиці.