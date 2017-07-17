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Українські синхроністки здобули дві «бронзи» світової першості!
17 Липня 2017 Поділитися
З 14 по 30 липня в угорській столиці триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
Медальну ходу для наших представниць синхронного плавання розпочала Анна Волошина.
В особистому фіналі технічної програми харків'янка посіла 3 місце.
Після цього вона з колегою по команді Єлизаветою Яхно у технічній програмі у змаганнях дуетів принесла країні ще одну бронзову медаль.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших дівчат та тренерський склад команди з гарними виступами, побажавши не зупинятися на досягнутому та й надалі впевнено підкорювати нові спортивні вершини.
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