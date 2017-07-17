Українські синхроністки здобули дві «бронзи» світової першості!

З 14 по 30 липня в угорській столиці триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Медальну ходу для наших представниць синхронного плавання розпочала Анна Волошина.

В особистому фіналі технічної програми харків'янка посіла 3 місце.

Після цього вона з колегою по команді Єлизаветою Яхно у технічній програмі у змаганнях дуетів принесла країні ще одну бронзову медаль.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших дівчат та тренерський склад команди з гарними виступами, побажавши не зупинятися на досягнутому та й надалі впевнено підкорювати нові спортивні вершини.