Олексій Кирилін – срібний призер чемпіонату світу U18

Олексій Кирилін поповнив скарбничку медалей українських легкоатлетів на чемпіонаті світу з легкої атлетики U18 у Найробі.

У секторі для метання диска він виборов «срібло». У другій спробі сумчанин метнув диск ( 1,500 кг ) на позначку особистого рекорду і очолив світовий топ-лист сезону U18 – 63,98 м . Щоправда, Клаудіо Ромеро з Чилі не був згодний з таким перебігом подій і у п’ятій спробі все ж зумів випередити українця – 64,33 м . У Олексія ж чотири спроби були із заступами.

Вже зовсім скоро в угорському Дьорі на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) будемо вболівати за Олексія Кириліна у секторі для метань.

Нагадаємо, що троє представників легкоатлетичної команди U18, які увійшли і до Юнацької Олімпійської збірної України на ЄЮОФ, – Ярослава Магучих (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота) і Олексій Кирилін (метання диска) зуміли вибороти 3 медалі – 2 золоті та срібну нагороди відповідно.