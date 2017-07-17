Олексій Кирилін – срібний призер чемпіонату світу U18

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Олексій Кирилін поповнив скарбничку медалей українських легкоатлетів на чемпіонаті світу з легкої атлетики U18 у Найробі.
У секторі для метання диска він виборов «срібло». У другій спробі сумчанин метнув диск (
Вже зовсім скоро в угорському Дьорі на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) будемо вболівати за Олексія Кириліна у секторі для метань.
Нагадаємо, що троє представників легкоатлетичної команди U18, які увійшли і до Юнацької Олімпійської збірної України на ЄЮОФ, – Ярослава Магучих (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота) і Олексій Кирилін (метання диска) зуміли вибороти 3 медалі – 2 золоті та срібну нагороди відповідно.