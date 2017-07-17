Збірна України з веслування на байдарках і каное повертається з 4-ма медалями чемпіонату Європи

В Болгарії звершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, на якому українська збірна здобула 4 медалі.

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани вдалося піднятися нашій жіночій байдарці-двійці на дистанції 200 метрів у складі Марії Кічасової та Анастасії Горлової. Це перша нагорода такого ранга в кар'єрі спортсменок та перша європейська перемога жіночої байдарки з 2004 року, коли чемпіонками стала українська байдарка-четвірка.

Також Марія Кічасова разом з Марією Повх, Анастасією Тодоровою та Інною Грищун у байдарці-четвірці на 500 метрів принесли Україні бронзову медаль.

Ще дві бронзові медалі здобули наші веслувальники на дистанції 500 метрів. Спочатку це зробили каноїсти Дмитро Янчук та Тарас Міщук з результатом 1.38,956, а потім байдарочники Ігор Трунов та Іван Семикін (1.28,004). Це перша європейська нагорода чоловічої байдарки з 2009 року.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів та тренерський склад на чолі з дворазовим Олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном, відзначивши високу майтсерність та професіоналізм наших веслувальників, та побажав подальших успіхів на міжнародній арені.