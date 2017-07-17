Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження!
Олімпійська родина вітає з Днем народження!
17 Липня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійський чемпіон Басрелони-1992, срібний призер Сеула-1988 з фехтування на шаблях Георгій Погосов.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 006
Pyeongchang-2018 0207
Буенос-Айрес-2018 0446
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в