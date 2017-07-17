Львівщина урочисто відзначила своїх кращих спортсменів

Найкращі спортсмен Львівщини з олімпійських видів спорту, які стали переможцями та призерами офіційних світових і європейських форумів у першому кварталі 2017 року, отримали грошові сертифікати.

З цієї нагоди в урочистостях за участю голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, голови обласної ради Олександра Ганущина, начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, першого заступника голови відділення НОК України у Львівській області Юрія Майбороди, радника з питань спорту Міністра оборони України Дмитра Грищенка, керівників обласних організацій ФСТ та відомств, також брали участь і представники спортивної громадськості, тренери, журналісти.

Сертифікати на отримання обласних грошових винагород, зокрема, отримали:

Кіт Тетяна (01.09.1994 р.н.) - майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, ФСТ «Спартак»: Перше місце в чемпіонаті Європи 2017 року з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років (березень, м.Сомбатхелі, Угорщина); перше місце в чемпіонаті України 2017 року з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років (м. Хмельницький). Тренери: Заслужений тренер України Скобельський Орест, Заслужений майстер спорту України Стаднік Андрій. Грошова винагорода – 23 тис. грн.

Коростильов Павло (11.05.1997 р.н.) - Заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, Збройні сили України, Львівське училище фізичної культури, школа вищої спортивної майстерності: друге місце в команді на чемпіонаті Європи 2017 року зі стрільби кульової серед дорослих (березень, м. Марібор, Словенія); перше місце особисто в чемпіонаті України 2017 року зі стрільби кульової серед дорослих (14-20.02.2017 року, м. Львів). Тренер: Заслужений тренер України Коростильов Сергій. Грошова винагорода – 13 тис. грн.

Марченко Вероніка (03.04.1993 р.н.) – Заслужений майстер спорту України зі стрільби з лука, Збройні сили України, школа вищої спортивної майстерності: перше місце особисто та ІІІ місце в командних змаганнях на чемпіонаті Європи 2017 року зі стрільби з лука в приміщенні серед жінок (березень, м. Віттель, Франція). Тренер: Заслужений тренер України Гавелко Марія. Грошова винагорода 10 тис. грн.

Кізима Ігор (31.03.1997 р.н.) - майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, Збройні сили України, Львівське училище фізичної культури: перше місце особисто та перше місце в команді в чемпіонаті Європи 2017 року зі стрільби кульової серед юніорів (березень, м.Марібор, Словенія). Тренери: Заслужений тренер України Юрченко Володимир; Заслужений тренер України Коневич Роман. Грошова винагорода – 9 тис. грн.

Конарєва Поліна (22.10.1997 р.н.) - майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, Збройні сили України, Львівське училище фізичної культури: друге місце особисто в чемпіонаті Європи 2017 року зі стрільби кульової серед юніорок (березень, м. Марібор, Словенія); третє місце особисто в чемпіонаті України 2017 року зі стрільби кульової серед дорослих, (14-20.02.2017 року, м. Львів). Тренер: Заслужений тренер України Коростильов Сергій. Грошова винагорода 6,5 тис. грн.

Гергель Оксана (20.06.1994 р.н.) - майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, ФСТ «Динамо»: третє місце в чемпіонаті Європи 2017 року з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років (березень, м.Сомбатхелі, Угорщина); перше місце в чемпіонаті України 2017 року з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років (м.Хмельницький). Тренер: Заслужений тренер України Пістун Андрій. Грошова винагорода – 6,5 тис. грн.

Така церемонія відбулася вперше для шести найкращих спортсменів Львівщини. Але загалом у першому кварталі цього року грошові нагороди з обласного бюджету на суму 168 тис. 950 грн. одержали 80 спортсменів Львівщини, які упродовж січня-квітня 2017-го стали переможцями та призерами офіційних змагань міжнародного й державного рівня з олімпійських видів спорту.