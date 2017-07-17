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Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.07.2017 № 801 затверджено Програму розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки.
Проект цієї Програми розроблений управлінням з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації за участю федерації футболу Донецької області та має об’єднати зусилля органів влади і громадських формувань у розвитку масового футболу.
Її мета - активне залучення до занять футболом всіх верств населення області, створення для цього відповідних умов, впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів області, особливо якомога більшої кількості дітей та молоді, та забезпечення їх зайнятості у вільний час.
Найбільш фундаментальним і суттєвим серед напрямків Програми є розвиток та підтримка футбольної інфраструктури, а саме: створення футбольних полів і спортивних майданчиків зі штучним покриттям, реконструкція стадіонів у містах, районах, об’єднаних територіальних громадах, у тому числі на території загальноосвітніх навчальних закладів та за місцем проживання.
У рамках цих заходів проводиться облаштування 85-ти спортивних майданчиків зі штучним покриттям до 85-річяя Донецької області. Усього ж протягом 2017-го кількість таких майданчиків на території регіону повинна зрости на 96 одиниць – а це майже вдвічі більше від того, що було до початку реалізації цього проекту. На фінансування цих заходів передбачено майже 100 млн. грн.: 80,1 млн. грн. за рахунок коштів обласного бюджету, 19,4 млн. грн. – бюджетів міст, районів.
Наступним важливим і масштабним кроком вперед у розвитку масового футболу має стати Дитячо-юнацька академія футболу Донецької області. Так, у цьому році з метою початку відповідної роботи федерація футболу Донецької області провела навчання тренерів за програмою курсів підвищення кваліфікації «Лідер масового футболу». 12 червня поточного року відбувся перший випуск і 28 фахівців отримали сертифікати для навчання футболу.
Також серед напрямків Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки визначені: спортивно-масові заходи; залучення широких верств населення до масового футболу; навчання та кадрове забезпечення; інформаційна підтримка.