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Юні спортсмени отримають олімпійську форму
17 Липня 2017 Поділитися
Юні спортсмени отримають олімпійську форму

23 липня в угорському Дьорі буде дано старт XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалю (ЄЮОФ).

Ці змагання – найголовніший олімпійський старт для атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту. А ще - це чудова нагода відчути справжній олімпійський дух, адже спортсмени проживатимуть в Олімпійському селищі, отримають олімпійське екіпірування та стануть безпосередніми учасниками головних олімпійських дійств – церемонії відкриття та закриття Фестивалю, запалення олімпійського вогню та підняття олімпійського прапора.

З 2015 року компанія PEAK - офіційний постачальник одягу Олімпійських збірних України та партнер Національного олімпійського комітету забезпечує екіпіровкою вітчизняних атлетів на зимових та літніх Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

Першими олімпійське вбрання приміряли дзюдоїсти - чемпіон та призер Кубку Європи Марат Крижанський та Марія Булашевич.

Нагадаємо, що загалом 44 атлети представлять Україну на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

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