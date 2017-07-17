Юні спортсмени отримають олімпійську форму

23 липня в угорському Дьорі буде дано старт XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалю (ЄЮОФ).

Ці змагання – найголовніший олімпійський старт для атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту. А ще - це чудова нагода відчути справжній олімпійський дух, адже спортсмени проживатимуть в Олімпійському селищі, отримають олімпійське екіпірування та стануть безпосередніми учасниками головних олімпійських дійств – церемонії відкриття та закриття Фестивалю, запалення олімпійського вогню та підняття олімпійського прапора.

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Першими олімпійське вбрання приміряли дзюдоїсти - чемпіон та призер Кубку Європи Марат Крижанський та Марія Булашевич.

Нагадаємо, що загалом 44 атлети представлять Україну на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.