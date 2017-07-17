Спорт, енергія, краса та сила - «Олімпійське літо» в Одесі

Парки Одеси дійсно стали місцями для культурно-розважальних, спортивно-видовищних заходів, активного відпочинку і занять фізичною культурою.

Так, 16 липня в парку ім. Шевченка Одеська обласна комунальна організація «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області та управління молодіжної політики і спорту облдержадміністрації провів міський фестиваль «Олімпійське літо» в рамках другої Всеукраїнської виставки-презентації «Зоряне ралі».

Неподалік сцени вишикувалися різні історичні та легендарні ретро-автомобілі і мотоцикли, що не залишалися поза увагою глядачів і жюрі. У спортивному ралі взяли участь автомобілі, яким не менше 30 років. Ретромашини проїхали близько 600 кілометрів по дорогах нашої країни і фінішували в Одесі.

А на головній сцені «Ракушка» та прилеглій до неї локації з одинадцятої години до пізнього вечора відбувалися спортивно-видовищні та культурно-розважальні дійства.

Спортивна програма розпочалася запальним, енергійним, ритмічним спортивним флеш-мобом, до проведення якої залучили фітнес-тренерів клубу «Зумба». Такої масової та драйвової руханки годі й жадати.

Далі розігріті, активні та спортивно налаштовані діти з оздоровчих таборів «Вікторія», «Юний зв’язківець», «Ластівка» та «Юний залізничник» долали естафети з м’ячами, обручами, ключками. Після чого один за одним змінювалися спортивні колективи: показові виступи вихованців клубу кіокушинкай карате, черлідерів, спортивних танців та акробатики.

Завершенням спортивної частини було, всіма улюблене, перетягування канату. Перемогла, звичайно, дружба.

Концертна програма насичена вокальними та хореографічними колективами і окремими виконавцями оздоровчих таборів, будинків дитячої й юнацької творчості та колективів художніх студій міста.

Позитив, емоції, згуртованість і радість, шалена підтримка вболівальників та глядачів вирували на майданчиках.

Усі учасники фестивалю «Олімпійське літо» нагороджені грамотами Центру «Спорт для всіх» та отримали морозиво від КП «Парки Одеси».

А сотні одеситів і гостей міста гарно відпочили, активно весело, енергійно з гарним настроєм провели вихідний день.