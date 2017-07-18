«Олімпійське літо» на Кіровоградщині зі спортивними стартами та подарунками

В рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній канікулярний період «Олімпійське літо» в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Жовтень», що знаходиться в с. Бірки Олександрівського району Кіровоградської області відбулися спортивні змагання.

Захід організовано та проведено дирекцією оздоровчого закладу, за сприяння обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

Юні мешканці «Жовтня» взяли участь у змаганнях із дуатлону, під час яких продемонстрували свої навики в плаванні та легкій атлетиці, а також стали учасниками волейбольного турніру.

У гості до юних спортсменів завітали: головний фахівець обласного центру «Спорт для всіх» Світлана Верхоланцева та стипендіат НОК України, майстер спорту України з велокросу та маунтинбайку Андрій Охватенко. Андрій розповів дітям про свою спортивну кар’єру, поділився секретами успішних виступів, продемонстрував численні нагороди, завойовані ним на всеукраїнських і міжнародних турнірах, та відповів на запитання аудиторії. У відповідь діти продемонстрували свої спортивні, вокальні й хореографічні здібності.

Під час урочистого закриття спортивних змагань почесні гості нагородили переможців та призерів змагань дипломами обласного центру «Спорт для всіх», а також вручили найактивнішим учасникам «Олімпійського літа» футбольні м’ячі, олімпійські щоденники, сувеніри з олімпійською символікою, спортивну літературу від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.