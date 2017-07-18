«Олімпійське літо» в оздоровчому комплексі «Лісовий»

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Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період та заходи в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» завітали в оздоровчий комплекс «Лісовий», Бучацького району, що на Тернопільщині.
Діти, найбільш вдячна аудиторія, з нетерпінням чекали на анонсовані змагання та розваги.
Кожен юний відпочивальник намагався взяти участь у найбільшій кількості естафет – з ключками та флорбольним м¢ячем, обводячи фішки на швидкість, улюбленій усіма дітьми естафеті з тарілочками «фрізбі», естафеті «човниковий біг», естафеті з ложками на спритність, попаданні у «дитяче» баскетбольне кільце, естафеті з обручами та стрибках на скакалці за 1 хв, імпровізованому «Боулінгу» та інше.
Близько двох годин діти випробовували свої сили та здібності у розмаїтті спортивних випробувань. Але всі учасники були відзначені призами від організаторів - Тернопільського обласного центру фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх», обласного відділення Національного олімпійського комітету України тавВидавництва «Школярик».
В оздоровчому комплексі «Лісовий» також будуть проведені змагання з плавання для дітей, відповідно до проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній канікулярний період «Школа плавання».