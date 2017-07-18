У Німеччині фехтувальники поборються за нагороди чемпіонату світу

З 19 липня німецьке місто Лейпциг прийматиме найсильніших представників фехтування, які розіграють 12 комплектів нагород чемпіонату світу.

Традиційно на турнірі спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапирі та шаблі серед жінок та чоловіків.

Українці будуть представлені у всіх видах зброї, окрім жіночої рапіри.

Змагання триватимуть до 26 липня.

Склад української збірної

Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.

Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.

Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.

Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.