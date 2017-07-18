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44 юних спортсмени представлять Україну на Олімпійському фестивалі
18 Липня 2017 Поділитися
44 юних спортсмени представлять Україну на Олімпійському фестивалі

З 23 по 30 липня в угорському Дьорі буде проведений XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який збере 2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту.

44 українці вестимуть боротьбу за нагороди у 6 з 10 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное.

Найбільш представницькою за кількістю буде команда легкоатлетів – 16 спортсменів. Також слід зазначити, що лише вдруге за історію Олімпійських фестивалів, що беруть свій початок з 1991 року, будуть проведені змагання з веслування. Вперше це відбулось у 2005 році в італійському Ліньяно.

Представники 18 областей України та міста Києва делегували своїх атлетів до Юнацької Олімпійської збірної України. Тож, нам усім є кого підтримувати.

Вболіваємо за Олімпійську надію України разом!


Склад команди на

XIV літній ЄЮОФ-2017

м. Дьор (Угорщина)

Прізвище, імя

Вид програми

Дата народження

Спортивна школа

Область

Велосипедний спорт

1

Ященко Тетяна

Інд., групова гонка

20.03.2001

Олімпійський коледж ім.Піддубного

Житомирська

2

Северинова Інга

 

 

Інд., групова гонка

 

22.03.2002

Олімпійський коледж ім.Піддубного

Хмельницька

3

Білий Максим

Інд., групова гонка

16.01.2001

СДЮСШОР

Миколаївська

4

Пономар Андрій

Інд., групова гонка

05.09.2002

КПНЗ ДЮСШ

Чернігівська

Гімнастика спортивна

5

Бачинська Анастасія

 

Багатоборство

04.08.2003

ОКІП, ДЮСШ-1

Тернопільська

6

 

Дикальчук Софія

Багатоборство

11.12.2003

ОКІП, СДЮШОР-1

Черкаська

7

 

Гриневич Владислав

Багатоборство

27.04.2000

ОКІП, СДЮШОР «Юність»

Київ

8

 

Зубов ілля

Багатоборство

20.04.2001

ШВСМ, ОКІП

Київська

Дзюдо

9

 

Вередиба Олег

55 кг

23.03.2001

КДЮСШ «Динамо»

Дніпропет-

ровська

10

 

Чернов Вадим

60 кг

01.06.2000

 

Волинська

11

 

Семков Станіслав

66 кг

27.01.2000

ДЮСШ

Дунаївці

Хмельницька

12

 

Востренков Сергій

73 кг

07.03.2000

СДЮСШОР-6

Дніпропет-

ровська

13

 

Крижанський Марат

81 кг

03.06.2000

КСЛІ

Вінницька

14

 

Булашевич Марія

52 кг

07.07.2000

ДЮСШ «ЮС»

Київ

15

 

Чистякова Наталія

70 кг

05.01.2001

КДЮСШ Ніжин

Чернігівська

16

 

Меркулова Марія

+70 кг

05.03.2000

ДВУФК

Дніпропетровська

Веслування на байдарках і каное

17

 

Кушнірук Ілона

К-1 500

К-2 200

10.08.2001

СДЮШОР

«Веслярик»

КЗ ЛОР УФК

Львівська

18

 

Путніна Юліана

С-1 200

С-1 500

С-2 200

С-2 500

25.03.2001

ХОВУФЛС

Харківська

19

 

Кірпік Лев

С-1 200

С-1 500

С-2 200

С-2 500

 

20.03.2001

ДЮСШ

Запорізька

20

 

Вернигора Олександр

К-1 500

К-2 200

30.01.2001

КЗ СДЮШОР

Вінницька

Плавання

21

 

Павленко Вікторія

100м в.с.

26.07.2002

Україна

 

Київ

22

 

Корольчук Ольга

400м в.с.

27.03.2002

ДЮСШ 2

Рівне

Рівненська

23

 

Нестеркін Валентин

50м в.с.

14.02.2001

Спартак

Харків

Харківська

24

 

Филимоненко Євгеній

100м в.с.

20.02.2001

Мотор-Січ

Запоріжжя

Запорізька

25

 

Родзинський Андрій

200м в.с.

10.12.2001

ДЮСШ 2

Рівне

Рівненська

26

 

Голубничий Максим

200м брас

29.11.2002

Спартак

Харків

Харківська

27

 

Гребельний Данило

200м батерфляй

13.03.2001

«Дельфін»

 

Київ

28

 

Белеменко Богдан

1500м в.с.

400м в.с.

04.04.2002

СДЮШОР з плавання «Спартак» ХДВУФК №1 ФСТ «Україна»

Харківська

Легка атлетика

29

 

Дишлюк Наталія

400м

01.04.2001

КОЛІФК

Київська

30

 

Жульжик Світлана

800м

19.07.2002

КОЛІФК

Рівненська

31

 

Джетібаєва Марія

100м з/б

18.02.2001

ОСДЮШОР

Рівненська

32

Чорнобай Яна

100м

08.11.2002

ОСДЮШОР

Черкаська

33

 

Север’янова Любов

2000м з/п

20.06.2001

КДЮСШ

Харківська

34

 

Шутенко Анна

200м

10.01.2002

ОСДЮШОР

Черкаська

35

 

Кара Фаїна

400м з/б

22.11.2001

ОСДЮШОР

Одеська

36

 

Магучих Ярослава

Стрибки у висоту

19.09.2001

ОСДЮШОР

Дніпропетровська

37

 

Баранов Денис

400м

11.04.2001

КЗСОДЮШОР 2

Кіровоградська

 

 

38

 

Кравченко Маргарита

 

Потрійний стрибок

1.09.2001

СДЮШОР

Дніпропетровська

39

 

Іваненко Валерія

Молот

16.08.2001

ДЮСШ

Дніпропетровська

40

 

Савджи Маріанна

Спис

10.07.2001

БВУФК

Київська

41

 

Андрухів Максим

110м з/б

07.09.2001

ДЮСШ

Львівська

42

 

Тікул Олег

Стрибки у висоту

03.01.2001

ДЮСШ

Кіровоградська

43

 

Кирилін Олексій

Диск

13.04.2001

ОДЮШОР

Сумська

44

 

Кохан Михайло

Молот

22.01.2001

СДЮШОР

Запорізька

 

 

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