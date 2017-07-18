44 юних спортсмени представлять Україну на Олімпійському фестивалі

З 23 по 30 липня в угорському Дьорі буде проведений XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який збере 2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту.
44 українці вестимуть боротьбу за нагороди у 6 з 10 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное.
Найбільш представницькою за кількістю буде команда легкоатлетів – 16 спортсменів. Також слід зазначити, що лише вдруге за історію Олімпійських фестивалів, що беруть свій початок з 1991 року, будуть проведені змагання з веслування. Вперше це відбулось у 2005 році в італійському Ліньяно.
Представники 18 областей України та міста Києва делегували своїх атлетів до Юнацької Олімпійської збірної України. Тож, нам усім є кого підтримувати.
Вболіваємо за Олімпійську надію України разом!
Склад команди на
XIV літній ЄЮОФ-2017
м. Дьор (Угорщина)
|
№
|
Прізвище, ім’я
|
Вид програми
|
Дата народження
|
Спортивна школа
|
Область
|
Велосипедний спорт
|
1
|
Ященко Тетяна
|
Інд., групова гонка
|
20.03.2001
|
Олімпійський коледж ім.Піддубного
|
Житомирська
|
2
|
Северинова Інга
|
Інд., групова гонка
|
22.03.2002
|
Олімпійський коледж ім.Піддубного
|
Хмельницька
|
3
|
Білий Максим
|
Інд., групова гонка
|
16.01.2001
|
СДЮСШОР
|
Миколаївська
|
4
|
Пономар Андрій
|
Інд., групова гонка
|
05.09.2002
|
КПНЗ ДЮСШ
|
Чернігівська
|
Гімнастика спортивна
|
5
|
Бачинська Анастасія
|
Багатоборство
|
04.08.2003
|
ОКІП, ДЮСШ-1
|
Тернопільська
|
6
|
Дикальчук Софія
|
Багатоборство
|
11.12.2003
|
ОКІП, СДЮШОР-1
|
Черкаська
|
7
|
Гриневич Владислав
|
Багатоборство
|
27.04.2000
|
ОКІП, СДЮШОР «Юність»
|
Київ
|
8
|
Зубов ілля
|
Багатоборство
|
20.04.2001
|
ШВСМ, ОКІП
|
Київська
|
Дзюдо
|
9
|
Вередиба Олег
|
|
23.03.2001
|
КДЮСШ «Динамо»
|
Дніпропет-
ровська
|
10
|
Чернов Вадим
|
|
01.06.2000
|
|
Волинська
|
11
|
Семков Станіслав
|
|
27.01.2000
|
ДЮСШ
Дунаївці
|
Хмельницька
|
12
|
Востренков Сергій
|
|
07.03.2000
|
СДЮСШОР-6
|
Дніпропет-
ровська
|
13
|
Крижанський Марат
|
|
03.06.2000
|
КСЛІ
|
Вінницька
|
14
|
Булашевич Марія
|
52 кг
|
07.07.2000
|
ДЮСШ «ЮС»
|
Київ
|
15
|
Чистякова Наталія
|
|
05.01.2001
|
КДЮСШ Ніжин
|
Чернігівська
|
16
|
Меркулова Марія
|
+
|
05.03.2000
|
ДВУФК
|
Дніпропетровська
|
Веслування на байдарках і каное
|
17
|
Кушнірук Ілона
|
К-1 500
К-2 200
|
10.08.2001
|
СДЮШОР
«Веслярик»
КЗ ЛОР УФК
|
Львівська
|
18
|
Путніна Юліана
|
С-1 200
С-1 500
С-2 200
С-2 500
|
25.03.2001
|
ХОВУФЛС
|
Харківська
|
19
|
Кірпік Лев
|
С-1 200
С-1 500
С-2 200
С-2 500
|
20.03.2001
|
ДЮСШ
|
Запорізька
|
20
|
Вернигора Олександр
|
К-1 500
К-2 200
|
30.01.2001
|
КЗ СДЮШОР
|
Вінницька
|
Плавання
|
21
|
Павленко Вікторія
|
100м в.с.
|
26.07.2002
|
Україна
|
Київ
|
22
|
Корольчук Ольга
|
400м в.с.
|
27.03.2002
|
ДЮСШ 2
Рівне
|
Рівненська
|
23
|
Нестеркін Валентин
|
50м в.с.
|
14.02.2001
|
Спартак
Харків
|
Харківська
|
24
|
Филимоненко Євгеній
|
100м в.с.
|
20.02.2001
|
Мотор-Січ
Запоріжжя
|
Запорізька
|
25
|
Родзинський Андрій
|
200м в.с.
|
10.12.2001
|
ДЮСШ 2
Рівне
|
Рівненська
|
26
|
Голубничий Максим
|
200м брас
|
29.11.2002
|
Спартак
Харків
|
Харківська
|
27
|
Гребельний Данило
|
200м батерфляй
|
13.03.2001
|
«Дельфін»
|
Київ
|
28
|
Белеменко Богдан
|
1500м в.с.
400м в.с.
|
04.04.2002
|
СДЮШОР з плавання «Спартак» ХДВУФК №1 ФСТ «Україна»
|
Харківська
|
Легка атлетика
|
29
|
Дишлюк Наталія
|
400м
|
01.04.2001
|
КОЛІФК
|
Київська
|
30
|
Жульжик Світлана
|
800м
|
19.07.2002
|
КОЛІФК
|
Рівненська
|
31
|
Джетібаєва Марія
|
100м з/б
|
18.02.2001
|
ОСДЮШОР
|
Рівненська
|
32
|
Чорнобай Яна
|
100м
|
08.11.2002
|
ОСДЮШОР
|
Черкаська
|
33
|
Север’янова Любов
|
2000м з/п
|
20.06.2001
|
КДЮСШ
|
Харківська
|
34
|
Шутенко Анна
|
200м
|
10.01.2002
|
ОСДЮШОР
|
Черкаська
|
35
|
Кара Фаїна
|
400м з/б
|
22.11.2001
|
ОСДЮШОР
|
Одеська
|
36
|
Магучих Ярослава
|
Стрибки у висоту
|
19.09.2001
|
ОСДЮШОР
|
Дніпропетровська
|
37
|
Баранов Денис
|
400м
|
11.04.2001
|
КЗСОДЮШОР 2
|
Кіровоградська
|
38
|
Кравченко Маргарита
|
Потрійний стрибок
|
1.09.2001
|
СДЮШОР
|
Дніпропетровська
|
39
|
Іваненко Валерія
|
Молот
|
16.08.2001
|
ДЮСШ
|
Дніпропетровська
|
40
|
Савджи Маріанна
|
Спис
|
10.07.2001
|
БВУФК
|
Київська
|
41
|
Андрухів Максим
|
110м з/б
|
07.09.2001
|
ДЮСШ
|
Львівська
|
42
|
Тікул Олег
|
Стрибки у висоту
|
03.01.2001
|
ДЮСШ
|
Кіровоградська
|
43
|
Кирилін Олексій
|
Диск
|
13.04.2001
|
ОДЮШОР
|
Сумська
|
44
|
Кохан Михайло
|
Молот
|
22.01.2001
|
СДЮШОР
|
Запорізька