44 юних спортсмени представлять Україну на Олімпійському фестивалі

З 23 по 30 липня в угорському Дьорі буде проведений XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який збере 2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту.

44 українці вестимуть боротьбу за нагороди у 6 з 10 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плаванні, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное.

Найбільш представницькою за кількістю буде команда легкоатлетів – 16 спортсменів. Також слід зазначити, що лише вдруге за історію Олімпійських фестивалів, що беруть свій початок з 1991 року, будуть проведені змагання з веслування. Вперше це відбулось у 2005 році в італійському Ліньяно.

Представники 18 областей України та міста Києва делегували своїх атлетів до Юнацької Олімпійської збірної України. Тож, нам усім є кого підтримувати.

Вболіваємо за Олімпійську надію України разом!







Склад команди на

XIV літній ЄЮОФ-2017

м. Дьор (Угорщина)