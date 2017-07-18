На Львівщині завершилися Всеукраїнські змагання «Стрімкі човни»

15-16 липня в смт. Добротвір Кам’янсько-Бузького району Львівщини під егідою Міністерства молоді та спорту України й за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, місцевої влади, національної й обласної федерацій веслування відбулися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Стрімкі човни» (західна зона).

Змагання обслуговувала суддівська колегія на чолі з суддею І категорії Юрієм Чичканом.

Участь у змаганнях брали 250 спортсменів із Луцька, Ковеля, Івано-Франківська, Бурштина, Хмельницького, Волочиська, Тернополя, Шацька, Рівного, Дубно, Березного, Долини, Новодністровська, а також вихованців усіх чотирьох веслувальних спортивних шкіл Львівщини – СДЮШОР «Веслярик», ДЮСШ № 3 м . Львова, СДЮШОР № 1, ДЮСШ «Добротвір» - загалом 24 команди.

До четвірки лідерів, які вибороли право змагатися у національному фіналі, увійшли команди ДЮСШ «Олімп» (м. Луцьк), СДЮШОР №1 (м. Львів), Хмельницької ДЮСШ та господарі - веслярі ДЮСШ «Добротвір».

Загалом Всеукраїнські змагання «Стрімкі човни» проводяться у чотирьох містах України - Херсоні, Полтаві, Києві та смт. Добротвір на Львівщині.

Нагадаємо, що фінальні Всеукраїнські змагання «Стрімкі човни» відбудуться 27 -30 липня в Києві.





