«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини

Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже представники Тернопільського обласного центру фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» завітали до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий дзвіночок», який знаходиться неподалік села Скоморохи, Бучацького району, що на Тернопільщині.

Діти з нетерпінням чекали на проведення спортивного свята, а також на цікаві та чудові призи від організаторів змагань.

Півтори години тривали різні спортивні забави та естафети, хлопці та дівчата із задоволенням випробовували себе в різних видах змагань, які потребують від кожної дитини виявлення відповідних фізичних якостей.

Змагання у «Лісовому дзвіночку» викликали неабиякий ажіотаж. Декого з дітей навіть потрібно було зупиняти, щоб запобігти перевтомі.

Після завершення змагань усі учасники змагань отримали чудові призи від організаторів – Тернопільського обласного центру фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх», видавництва «Школярик» та відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.