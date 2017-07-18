«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини

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Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже представники Тернопільського обласного центру фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» завітали до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий дзвіночок», який знаходиться неподалік села Скоморохи, Бучацького району, що на Тернопільщині.
Діти з нетерпінням чекали на проведення спортивного свята, а також на цікаві та чудові призи від організаторів змагань.
Півтори години тривали різні спортивні забави та естафети, хлопці та дівчата із задоволенням випробовували себе в різних видах змагань, які потребують від кожної дитини виявлення відповідних фізичних якостей.
Змагання у «Лісовому дзвіночку» викликали неабиякий ажіотаж. Декого з дітей навіть потрібно було зупиняти, щоб запобігти перевтомі.
Після завершення змагань усі учасники змагань отримали чудові призи від організаторів – Тернопільського обласного центру фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх», видавництва «Школярик» та відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.