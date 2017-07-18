Діти-спортсменів виступили у ролі тренерів своїх батьків

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Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України провело захід спрямований на залучення батьків юних спортсменів до занять фізичною культурою, адже саме вони найпалкіші прихильники для своїх діток.
На водно-веслувальній базі ДЮСШ «Київ» відбулись сімейні змагання серед батьків вихованців спортивної школи.
Турнір проходив в два етапи серед двох категорій: аматори (батьки не мають відношення до занять академічним веслуванням) та профі (батьки раніше займались академічним веслування).
Першій етап – відбірковий. На веслувальному тренажері Concept 2, відібрали три сім'ї, які продовжили боротьбу за нагороди в навчальних човнах.
Другий етап – боротьба за медалі. На воді необхідно було подолати дистанцію
Саме цікаве, що навчання і корегування проходження дистанції проводили діти! Така тісна співпраця зміцнює не тільки сімейні стосунки, а й укріплює стосунки з тренерами, що у підсумку позитивно впливає на тренувальний процес.
Переможці були нагородженні цінними призами від Київського міського відділення НОК України. На всіх учасників чекала смачна вечеря біля багаття.