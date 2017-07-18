Діти-спортсменів виступили у ролі тренерів своїх батьків

Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України провело захід спрямований на залучення батьків юних спортсменів до занять фізичною культурою, адже саме вони найпалкіші прихильники для своїх діток.

На водно-веслувальній базі ДЮСШ «Київ» відбулись сімейні змагання серед батьків вихованців спортивної школи.

Турнір проходив в два етапи серед двох категорій: аматори (батьки не мають відношення до занять академічним веслуванням) та профі (батьки раніше займались академічним веслування).

Першій етап – відбірковий. На веслувальному тренажері Concept 2, відібрали три сім'ї, які продовжили боротьбу за нагороди в навчальних човнах.

Другий етап – боротьба за медалі. На воді необхідно було подолати дистанцію 300 метрів .





Саме цікаве, що навчання і корегування проходження дистанції проводили діти! Така тісна співпраця зміцнює не тільки сімейні стосунки, а й укріплює стосунки з тренерами, що у підсумку позитивно впливає на тренувальний процес.

Переможці були нагородженні цінними призами від Київського міського відділення НОК України. На всіх учасників чекала смачна вечеря біля багаття.



